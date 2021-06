Merkel en Biden strijken plooien glad: band tussen Duitsland en VS ‘sterker dan ooit’

Ook Merkel, die volgende maand na drie jaar weer op bezoek gaat in het Witte Huis, liet zich positief uit. Zij had het over ‘zeer goede, constructieve en ook zeer levendige discussies’ tijdens het beraad van de leiders van de zeven rijke industrielanden en de EU.



Merkel zei dat ze met Biden vooral had gesproken over zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, komende woensdag in Genève. Ook de NAVO-top van maandag in Brussel en de situatie in Afghanistan rond de terugtrekking van Amerikaanse en andere NAVO-troepen kwamen ter sprake.