Merkel geeft ministerpost aan grootste criticus binnen partij

Robots waken in Japan over kinderen en brengen ouderen naar het toilet

24 februari De Japanse samenleving heeft in 2025 een tekort van meer dan 350.000 zorgverleners en arbeidskrachten. Om deze kloof te dichten, stelt de Japanse regering in een rapport dat taken in de zorg en kinderopvang in 2020 voor 80 procent gerobotiseerd moeten zijn.