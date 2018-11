Merkel gestrand op weg naar G20 in Argentinië

Jase (7) stuurt kaart naar overleden vader en krijgt hartverwar­mend antwoord

29 november Het Britse postbedrijf liet zich onlangs van zijn beste kant zien toen een jongetje een verjaardagskaart wilde sturen naar zijn overleden vader. Royal Mail stuurde de 7-jarige Jase een brief terug met de boodschap dat het kaartje met succes was bezorgd. ‘Het was een grote uitdaging de sterren te ontwijken op weg naar de hemel, maar het is gelukt'.