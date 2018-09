Merkel niet bij staatsbanket voor Erdogan

België vraagt omringende landen om stroomcapa­ci­teit

18:37 België vraagt de omringende landen of ze te hulp zouden kunnen schieten voor het geval er dit najaar een tekort aan elektriciteit is. Doordat in november maar één van de zeven Belgische kernreactoren actief is, zou het kunnen dat bepaalde gebieden voor korte periodes van het stroomnet moeten worden gehaald.