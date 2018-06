Merkel ontkent plan voor snelle Europese migratie-top

Grieken pleiten opnieuw voor schuldver­lich­ting

3:34 De Griekse regeringsleider Alexis Tsipras pleit in de aanloop naar de eurotop van donderdag opnieuw voor schuldverlichting voor zijn land. ,,We gaan ervan uit dat de punten uit het akkoord met de europartners van vorig jaar uitgevoerd worden. Schuldverlichting maakt daar deel van uit, zodat we sterker op eigen benen kunnen staan en permanent toegang vinden tot de markten", zei Tsipras tegen de Duitse krant Welt am Sonntag.