Merkel roept deelstaten op tot terugdraaien versoepelingen en oppert avondklok

Bondskanselier Angela Merkel wijst de versoepelingsplannen van deelstaten en regio's wat betreft de lockdown af. In plaats daarvan moeten ze de zogenoemde ‘noodrem’ hanteren en nog strengere maatregelen invoeren om de derde coronagolf te breken. Dat heeft ze zondagavond gezegd in een politieke talkshow op de Duitse televisie.

Merkel baarde afgelopen week opzien met haar publiekelijke excuses aan de bevolking voor de verwarring na een door haar en de deelstaatleiders besloten ‘Paas-lockdown’. Die bleek niet goed uitvoerbaar en werd daarom teruggedraaid. De bondskanselier staat sindsdien onder druk omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland blijft stijgen en de roep om verscherping van de maatregelen toeneemt. Vooral omdat de Paasvakantie in de meeste deelstaten is begonnen en in verschillende regio’s pilootprojecten lopen of komen met versoepelingen gekoppeld aan sneltests.

Merkel vindt dat een verkeerde ontwikkeling. Ze noemde daarbij de deelstaat Saarland, die afgelopen week aankondigde vanaf 6 april vergaande versoepelingen door te voeren waarbij onder andere de buitenhoreca, bioscopen en fitnessstudio's weer mogen openen. Dit in combinatie met testen waarbij mensen met een negatieve coronatest een dagkaart krijgen waarmee ze bijvoorbeeld ook weer kunnen winkelen. Daarmee wil de deelstaat een ‘modelregio’ worden en inwoners een perspectief bieden richting normaliteit.

Fout, vindt de bondskanselier. ,,Modelprojecten worden steeds meer gebruikt voor versoepelingen maar de besmettingscijfers in Saarland zijn niet stabiel. Daardoor staat het project haaks op onze besluiten van 3 en 22 maart staan om alleen te versoepelen bij een lage en stabiele zeven dagen incidentie (aantal nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners in een week).’’ Een vergelijkbaar project dat al loopt in de stad Tübingen bewijst volgens Merkel dat testen alleen geen oplossing is. ,,In Tübingen begonnen ze bij een incidentie van 35 en die staat nu op 75. We kunnen er wel van leren maar de nieuwe projecten beginnen allemaal bij veel hogere weekcijfers.’’

Avondklok

De bondskanselier roept de deelstaten op om de afgesproken ‘noodrem’ te hanteren in regio's met een zeven dagen incidentie boven de 100. ,,Ik heb niet de indruk dat dit nu overal gebeurt.’’ Daarnaast moeten de deelstaten een hardere coronakoers inslaan en scherpe maatregelen nemen, zelfs in gebieden waar de zeven dagen incidentie lager is, vindt Merkel. ,,Uitgaansbeperkingen kunnen een zeer effectief middel zijn. Daarbij denk ik aan strengere contactbeperkingen, maar ook aan uitgaansbeperkingen. Vooral in de avonduren aangezien veel jongeren dan in parken rondhangen zonder de coronaregels in acht te nemen. Andere verscherpingen zijn voor mij het thuiswerken omdat dit afneemt en controle van de testplicht van werkgevers om personeel minstens tweemaal per week te testen.’’

Merkel zei nog na te denken hoe het nu verder moet en de komende dagen te kijken of ‘de dingen’ zich in de juiste richting ontwikkelen. Duitse virologen waarschuwen voor 100.000 nieuwe besmettingen op termijn als er niet snel iets gebeurt en een van hen die de regering adviseert, pleit voor het naar voren halen van de eerstvolgende vergadering tussen Berlijn en de deelstaten. Die staat gepland voor 12 april. Over dat laatste liet de bondskanselier zich niet uit maar ze noemde wel een soort van deadline. ,,Ik blijf niet nog twee weken wachten.’’