'Met Bobby Kennedy zou alles anders worden, nu is het aan Joe'

Dit is de zesde aflevering van een serie verhalen over bijzondere momenten in 1968. Van de wereldschokkende executie van een Vietcongstrijder tot aan de lancereing van de Apollo 8. Vandaag: met de moord op Bobby Kennedy in 1968 verloor Amerika ‘de grootste president die het nooit heeft gehad’. Vijftig jaar later wordt het gat dat hij achterliet, mogelijk toch gevuld. Door zijn 37-jarige kleinzoon, Joe Kennedy III.