Met corona besmette man (63) opgepakt die uit ziekenhuis Hongkong ontsnapte

De 63-jarige Li Wan-keung, aanvankelijk geïdentificeerd als patiënt 7379, was sinds 14 december opgenomen in het Queen Elizabeth Hospitaal, waar hij in quarantaine werd gehouden toen bleek dat hij besmet was met het coronavirus.

Vrijdag wist de man echter te ontsnappen via het trappenhuis, terwijl hij een jas over zijn ziekenhuiskleding had geslagen. Zondagavond rond 23 uur lokale tijd kon de man door de politie worden opgepakt en terug naar het ziekenhuis worden gebracht. Waarom de man uit het ziekenhuis ontsnapte en waar hij in de dagen van zijn ontsnapping is geweest, is nog onduidelijk.