Met gewiekste truc bestelen tientallen gedetineerden Belgische gevangenis

Minstens dertig gedetineerden hebben dankzij een IT-fout in het winkelplatform van de Beverse gevangenis, al hun bestelde sigaretten, drank en andere spullen gratis gekregen. Zo zou voor tienduizenden euro’s zijn gefraudeerd, volgens sommige bronnen lopen de bedragen zelfs in de honderdduizenden euro's. ,,Dit trucje wordt al toegepast sinds Beveren vier jaar geleden openging.''

De directie van de gevangenis van de Belgische gemeente Beveren, bij de opening nog geprezen als 'het modernste cellencomplex van het land' - heeft massale fraude met het interne winkelplatform voor gedetineerden ontdekt. ,,Via dat computersysteem kunnen gevangenen allerlei zaken aankopen”, vertelt een gerechtelijke bron. ,,Dat kunnen sigaretten, drank of voeding zijn, maar evengoed postzegels, schrijfgerei, doucheproducten of kookpotten voor in de microgolf in de cellen'', zoals de Belgen magnetronmaaltijden noemen. ,,Je mag het vergelijken met een digitale buurtwinkel.”

Gewiekst

Quote Voor hen was het geen bestelplat­form, maar een besteel­plat­form Gerechtelijke bron Normaal betalen de gedetineerden hun aankopen via dat systeem met geld dat ze verdienen door te werken in de gevangenis. Maar enkele gewiekste gevangenen ontdekten een programmeerfout in het digitale winkelplatform. ,,Voor hen was het geen bestelplatform, maar een besteelplatform”, klinkt het. “Ze hadden uitgedokterd dat door bepaalde manipulaties uit te voeren alle producten op hun bestellijstje afgeleverd werden zonder dat er een afrekening volgde. Toen alles aan het licht kwam, is dat ‘IT-foutje’ weggewerkt.”

Het Gevangeniswezen bevestigt dat er recent fouten in de betalingen van de ‘digitale kantine’ opgedoken zijn. “De directie heeft onmiddellijk de politie ingeschakeld. Die is met een onderzoek naar fraude gestart”, vertelt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

Per ongeluk

Minstens dertig gedetineerden worden volgens onze informatie onderzocht door de politie en riskeren een extra veroordeling. Gisteren kreeg het dertigtal verdachten al een tuchtsanctie van de gevangenisdirectie. ,,Een aantal cliënten van ons heeft inderdaad door deze affaire een tuchtsanctie gekregen”, reageren detentie-advocaten Anthony Mallego en Stijn Roels. Die eerste straf bestaat uit ... een verbod van dertig dagen op het gebruik van het bewuste digitale winkelplatform. ,,In bepaalde gevallen gaat het over kleinere bedragen”, aldus de advocaten. ,,Het onderzoek van de politie zal uitwijzen of zij zich bewust waren van de fraude of per ongeluk onbetaalde zaken ontvangen hebben.”

Volledig scherm Het interieur van de Belgische gevangenis in Beveren, dat vlakbij Antwerpen ligt. Foto: Jonas Roosens © BELGA

Veel groter

Volgens bronnen binnen de gevangenis zijn er gedetineerden die een hele reeks aan ‘gratis’ bestellingen uitvoerden. ,,De fraude is ontdekt door een ‘onverklaarbaar gat’ in de boekhouding. Sommigen hebben voor zo’n vijfduizend euro aan spullen buitgemaakt”, klinkt het. ,,Voor alle gevangenen samen gaat het tot nog toe zeker over tienduizenden euro’s.”

Dat bedrag kan nog stevig oplopen, want alleen de eerste vier maanden van 2018 zouden al zijn onderzocht. ,,Onder de gedetineerden wordt gefluisterd dat de fraude al kort na de opening van de Beverse gevangenis in 2014 startte. ,,Nu hebben ze iedereen aangepakt die hier nog zit”, vertelt een gevangenisbron. ,,Maar dit kan nog veel groter worden, want blijkbaar hadden bepaalde gedetineerden - van wie sommigen hier natuurlijk al lang niet meer zijn - dit trucje al vier jaar door. Als ze de boekhouding van de voorgaande jaren bestuderen, zal wel uitkomen of die geruchten kloppen en we dus niet over tienduizenden maar over honderdduizenden euro’s aan gratis scheermesjes, tandenborstels en deodorants spreken.”