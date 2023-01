Met Nederlandse Patriot krijgt Oekraïne ‘beste luchtafweer ter wereld’

Franse stad vraagt Madonna schilderij uit te lenen dat sinds Eerste Wereldoor­log zoek was

Meer dan honderd jaar was de Franse stad Amiens een kostbaar schilderij kwijt tot een oplettende curator van het lokale museum het opeens zag hangen in de woonkamer van Madonna. Nu vraagt de burgemeester van de Noord-Franse stad aan de zangeres: ,,Het schilderij is van u, maar zouden we het mogen lenen?”

