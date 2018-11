Met Nixon komt de tweedeling

Zelfs Richard Nixon heeft er begin 1968 weinig vertrouwen in. Zijn rol in de politiek lijkt uitgespeeld. Eerst legt de Republikein het in 1960 af in de race om het presidentschap met de Democraat John F. Kennedy. In 1962 gaat het gouverneurschap van zijn thuisstaat Californië aan zijn neus voorbij. Zijn reactie is veelzeggend: ,,Jullie hoeven niet langer tegen Nixon aan te schoppen, want, dames en heren, dit is mijn laatste persconferentie.‘’



Hij bevestigt daarmee wat veel Amerikanen al denken: hij is een 'loser'. De glans van weleer, in het Huis van Afgevaardigden en in de Senaat en als vicepresident onder Dwight D. Eisenhower, is verdwenen. Nixon leeft in de coulissen.