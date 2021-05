Met opening nieuwe moskee op het Taksimplein komt Erdogans droom uit

Zwaargewon­de Eitan (5) praat weer met zijn tante na kabelbaan­ramp, kleuter mag ic af

27 mei Het kind dat de ramp met een kabelbaan in Italië overleefde, is weer bij bewustzijn en mag binnen enkele dagen de intensive care verlaten. De 5-jarige Eitan uit Israël ‘praat met zijn tante en kijkt weer om zich heen’, maakte het ziekenhuis in Turijn bekend.