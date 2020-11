Met 'roekeloze’ moord op kerngeleerde wordt Iran nog groter hoofdpijndossier voor Joe Biden

President Hassan Rouhani van Iran spuugt vuur. Volgens hem is Israël verantwoordelijk voor de dood van Mohsen Fakhrizadeh, de spil in het Iraanse kernprogramma. ,,Opnieuw zit er bloed op de handen van het zionistische regime’’, aldus de president die Israël ‘een huurmoordenaar’ in dienst van de Verenigde Staten noemt. ,,De aanslag laat zien hoe wanhopig onze vijanden zijn, hoe groot hun haat is’’, aldus Rouhani die sprak van ‘staatsterreur’.



Zijn boze reactie bevatte ook twee beloften: Iran zal ‘op een geschikt moment’ wraak nemen voor de moord op Fakhrizadeh, en het kernprogramma zal geen enkele vertraging oplopen.



De moord op de vooraanstaande kerngeleerde is de tweede aanslag op een prominent lid van de Iraanse elite. Begin dit jaar kwam generaal Qassem Soleimani, bevelhebber van het hoofd van het elitekorps Quds van de Republikeinse Garde om het leven bij een Amerikaanse raketaanval op de luchthaven van Bagdad. Nu wordt het Iraanse kernprogramma in het hart getroffen. Fakhrizadeh (1957) werd vrijdag doodgeschoten in Absard, ten oosten van de hoofdstad Teheran. Zijn auto reed in een hinderlaag en werd onder vuur genomen. De wetenschappers overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Zijn dood is ook een klap in het gezicht van de Iraanse veiligheidsdiensten. De geleerde was een van de best bewaakte mensen in het land.