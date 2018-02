Metoo nu ook in Mekka

Kater voor twee­ster­ren­chef: 'onbetaalbare' wijn gestolen

14:57 Afgelopen maandag was het feest in l'Auberge du Père Bise, aan de boorden van het Meer van Annecy in het Oosten van Frankrijk. Het restaurant van chef-kok Jean Sulpice kreeg de tweede Michelinster. Vandaag is er diep verdriet: dieven hebben de duurste flessen wijn uit de wijnkelder gestolen. ,,Van onschatbare waarde'', aldus de ontgoochelde chef.