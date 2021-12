Mexicaanse actrice (42) doodgeschoten toen ze haar zoontje van voetbaltraining wilde ophalen

Een in Mexico bekende actrice en zangeres is dinsdag bij een voetbalclub doodgeschoten toen ze haar zoontje wilde ophalen van training. Het gaat om de 42-jarige Tania Mendoza, in eigen land vooral bekend als soapster. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de positie van vrouwen in Mexico, het aantal liquidaties stijgt al langere tijd.

In Mexico, waar zo’n 126 miljoen mensen wonen, worden gemiddeld bijna honderd moorden per dag gepleegd. Het meeste geweld in het Noord-Amerikaanse land is het gevolg van drugskartels en andere criminele groepen die vaak banden hebben met corrupte politici en veiligheidstroepen. De regering is er tot nu toe niet in geslaagd het enorme geweldsprobleem in het land onder controle te krijgen. De meeste misdaden worden nooit opgelost.

Groepje ouders

Ook de 42-jarige Tania Mendoza is volgens internationale media vermoedelijk het slachtoffer geworden van een koelbloedige liquidatie. De actrice, die in 2005 in eigen land doorbrak met een hoofdrol in een bekende Mexicaanse film, stond dinsdag met een groepje ouders te wachten buiten een sportcomplex in de stad Cuernavaca, toen twee gewapende mannen op een motor arriveerden en haar meerdere keren neerschoten. Hulp mocht niet meer baten: Mendoza overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, gaat de Mexicaanse justitie ervan uit dat een beruchte bende achter de liquidatie zit. In 2010 werd Mendoza samen met haar man en zoontje van zes maanden ontvoerd terwijl ze in een carwash stonden te wachten. Na hun vrijlating is het gezin meerdere keren met de dood bedreigd, meldt BBC. Of er een verband is tussen de ontvoering en de moord, moet onderzoek uitwijzen. Politie en justitie zijn een klopjacht begonnen op de daders, maar vooralsnog zonder resultaat.

Huiselijk geweld

Mensenrechtenorganisaties maken zich grote zorgen om de situatie in Mexico. Volgens officiële cijfers worden er in het land elke dag zeker tien vrouwen vermoord. Amnesty International meldt dat ongeveer een derde van alle vrouwelijke slachtoffers wordt vermoord vanwege hun geslacht. Volgens de organisatie is er in het land sprake van een ‘schokkende epidemie’. Onderzoekers zeggen dat momenteel maar zo’n 3 procent van de misdrijven in Mexico wordt opgelost.

In maart werd in het hele land door duizenden vrouwen gedemonstreerd tegen het geweld. Feministische groepen eisten dat er een einde komt aan de moorden op en misbruik van vrouwen. Tijdens de coronacrisis zijn de meldingen van huiselijk geweld tegen vrouwen in Mexico toegenomen.

Steeds extremer

Het geweld in Mexico lijkt steeds extremere vormen aan te nemen en richt zich ook steeds vaker op overheidsfunctionarissen. Afgelopen zomer werd bij een stemlokaal in Terrazas del Valle een afgehakt hoofd naar binnen gegooid. Ook werden in de buurt plastictassen met daarin ledematen gevonden.

Elders in het land werd een granaat, die weliswaar niet op scherp stond, naar een stembureau gegooid. Tientallen potentiële kandidaten, maar ook hun familieleden en leden van campagneteams, werden in de aanloop naar de verkiezingen omgebracht door criminele groeperingen of politieke tegenstanders. Volgens het onderzoeksbureau Etellekt ging het om zeker 35 politieke moorden.

