Mexicaanse ‘gruwelput’: resten van zeker 44 mensen gevonden in 119 tassen

De lugubere vondst werd gedaan toen omwonenden begonnen te klagen over aanhoudende stank en een grote hoeveelheid vliegen nabij een verlaten boerderij aan de rand van de stad La Primavera in Jalisco, west-Mexico, meldt de BBC. De stank bleek uit een twintig meter diepe put te komen op het vier hectare grote terrein. De buren dachten dat er een koe in gevallen was; ze hadden geen idee dat de put gevuld was met in totaal 119 zakken met menselijke resten erin. Die waren daar gedurende enkele maanden in gegooid. Lokale media spreken van de ‘gruwelput’.



De meeste lichamen waren in stukken gezaagd, waardoor het lastig is om iedereen te identificeren. In de zakken zaten onder meer hoofden, torso’s en losse ledematen, aldus een woordvoerder van de lokale veiligheidsdienst. Tot nu toe heeft het forensisch team van het Jalisco Institute of Forensic Sciences 44 mensen weten te onderscheiden. Naar verwachting zal dat aantal de komende dagen nog stijgen, omdat nog niet alle lichaamsdelen zijn onderzocht.