Mexico: aantal migranten aan grens VS flink geslonken

Autoritei­ten: lichaam vermiste Indiase koffiemil­jar­dair gevonden

5:22 De Indiase autoriteiten hebben naar alle waarschijnlijkheid het lichaam gevonden van de koffiemagnaat V.G. Siddhartha. Hij is één van de rijkste mannen van het land en verdween maandag na een nachtelijke wandeling op een brug in de zuidelijke deelstaat Karnataka. Het lichaam dreef in de rivier Netravati en werd door vissers gevonden.