Michelle Martin, ex-vrouw van Marc Dutroux, weer volledig op vrije voeten

Vier van de slachtoffers werden door hem om het leven gebracht. Zijn ex-vrouw werd schuldig bevonden aan de opsluiting van Laetitia Delhez, Sabine Dardenne, An Marchal, Eefje Lambrecks, Mélissa Russo en Julie Lejeune, en aan de dood van zowel Julie als Mélissa. Beide meisjes kwamen negen maanden na hun ontvoering om van de honger en dorst, toen Dutroux al was opgepakt. Martin liet na voor hen te zorgen.

Ze zat sinds 1996 vast en werd in augustus 2012 na herhaaldelijke verzoeken vervroegd vrijgelaten. Daarbij werd wel bepaald dat zij zich tien jaar lang aan bepaalde voorwaarden moest houden. Zo moest ze in therapie en mocht ze niet praten met de pers. Ook contact zoeken met nog levende slachtoffers of hun familie was verboden en moest Martin zich regelmatig melden bij justitie, mocht ze nooit zonder toestemming verhuizen of onaangekondigd op vakantie. De voorwaardelijke vrijlatingstermijn verstrijkt vrijdag, waardoor Martin zich niet meer aan deze voorwaarden hoeft te houden.