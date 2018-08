Migrantenboot Aquarius opnieuw geweigerd door Italië en Malta

Spanje

In juni ontzegden Italië en Malta de Aquarius ook al toegang tot hun grondgebied. De nieuwe Italiaanse overwegend rechts-populistische regering van premier Giuseppe Conte wilde zo een signaal afgeven aan de rest van Europa dat het land de vluchtelingenstroom zat is.



Het schip, toen met 629 migranten aan boord, werd uiteindelijk na acht dagen dobberen op zee opgevangen door Spanje. Het was de eerste keer dat Spanje zoveel migranten tegelijk opving. Het is niet duidelijk of Spanje nu opnieuw bereid is om de Aquarius op te vangen.