Migrantenpact-crisis België: premier vraagt parlement om hulp

Proef met Zwitsers basisinko­men strandt voortijdig door geldgebrek

15:01 De Zwitsers stemden in 2016 de invoering van een nationaal basisinkomen weg, maar in het dorp Rheinau begon alsnog een experiment om de inwoners van een maandelijkse bijdrage te voorzien. Maar door geldgebrek strandt de proef nog voor hij begonnen is.