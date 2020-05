‘Mijn mondkapje is monstrueus groot vergeleken bij hun schaamlapjes’

‘Blij dat hij dood is’: verdachte van moord op zoon voormalig Duitse president bekent

13:56 De verdachte van de moord in Duitsland op Fritz von Weizsäcker, de zoon van de voormalig president van de Bondsrepubliek Duitsland, heeft vandaag in de rechtszaal een bekentenis afgelegd. ,,Ik ben blij dat hij dood is", sprak de 57-jarige Gregor S. ,,Voor mij was het noodzakelijk".