Milan Kundera, auteur van Ondraaglijke lichtheid van het bestaan, overleden

Passagier van vlucht naar Amsterdam gehaald na woe­de-uitbar­sting over maaltijd­keu­ze

Door het onhandelbare gedrag van een businessclasspassagier op een vlucht van de Amerikaanse stad Houston naar Amsterdam heeft een vliegtuig van United Airlines een tussenlanding moeten maken in Chicago. De passagier, die naar verluidt woest was dat de maaltijd van zijn eerste keus niet beschikbaar was, is uit het vliegtuig gezet. Daarna vloog het toestel verder naar Schiphol.