Militair eerbetoon tijdens begrafenis van 100-jarige coronaheld Tom Moore

Een eregarde van 14 soldaten vuurde op de begraafplaats van Bedford drie salvo’s af voor de gesneuvelde oud-soldaat. Een Douglas C-47 oorlogstoestel vloog als eerbetoon langs. Op de kist van Moore was een Britse vlag gedrapeerd en een ceremonieel zwaard en zijn pet gelegd. Zijn Tweede Wereldoorlog-medailles en de onderscheiding die hij van de koningin kreeg lagen ook op het deksel.



De crematie van de gedecoreerde held werd door zijn twee dochters - Lucy en Hannah -, hun echtgenoten en vier kleinkinderen bijgewoond. Acht in totaal. Geheel in lijn met de in Groot-Brittannië geldende coronamaatregelen. Na afloop blies een klaroenist The Last Post. In Toms woonplaats Marston Moretaine luidde de Heilige Mariakerk honderd keer de klokken, gevolgd door kerken in het gehele land.