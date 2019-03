Militair na 47 jaar aangeklaagd voor ‘Bloody Sunday’

Zweedse klimaattie­ner voorgedra­gen voor Nobelprijs

12:33 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Dat gebeurde door enkele leden van Zweedse en Noorse politieke partijen. Vrijdag staan in 1659 steden in 105 landen demonstraties op het programma van jongeren die een beter klimaatbeleid eisen.