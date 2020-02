Militair opent vuur in Thaise stad Korat: minstens 21 doden, politie bestormt gebouw

De 32-jarige sergeant-majoor Jakapanth Thomma, die volgens de politie woedend was naar aanleiding van ‘een geschil over een stuk grond’, verschanste zich in het populaire winkelcentrum Terminal 21 en opende het vuur. De schutter plaatste foto’s en video van de slachtpartij op social media. Daarin daagde hij de politie uit. Die bestormde het complex met steun van militairen en verklaarde in eerste instantie dat het complex weer veilig was. Later vanavond klonken opnieuw schoten en ook explosies tijdens de poging van politie en leger de schutter te pakken te krijgen.

Bij die schotenwisseling kwam een lid van de Thaise veiligheidstroepen om het leven. Dat bracht het dodental op 21, verklaarde minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul. Twee andere leden van de strijdkrachten raakten gewond, waarmee het aantal gewonden steeg naar 33. Het is niet duidelijk of nog andere mensen binnen zijn in het gebouw. Berichten over een gijzeling door de militair heeft de politie niet bevestigd.

Volgens minister van Volksgezondheid Anutin Charnvirakul liggen er geen lichamen meer in het winkelcentrum. ,,We weten niet of elders nog meer doden of gewonden zijn gevallen.” Hij zei niet of de schutter was gevonden. Anutin zei dat een arts werd neergeschoten terwijl hij een gewonde persoon hielp.

Militair

Volgens de Bangkok Post heeft de schutter op een militaire basis een commandant en twee andere soldaten, onder wie een 63-jarige vrouw, gedood. De militair stal daarna een Hummer-legervoertuig en reed daarmee naar het winkelcentrum. Hij draagt militaire kleding en een helm.



Tijdens de rit naar het winkelcentrum in het centrum van Korat, ook bekend als Nakhon Ratchasima, schoot hij op inwoners van de stad. Hij plaatste live-video's op Facebook van zijn daden en nam ook een selfie waarop hij te zien is met een geweer. De Facebookpagina werd kort daarna offline gehaald.



In een van de video's zegt de man, geïdentificeerd als korporaal Jakrapanth Thomma, ‘uitgeput te zijn van het schieten’. ,,Ik ben moe nu’’, klinkt het. ,,Ik kan mijn vinger niet meer bewegen.’’ De Thaise politie heeft het winkelcentrum afgesloten en maakt jacht op de schutter. Over het motief van de dader is nog niets bekend.