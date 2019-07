Militaire overgangsraad en oppositie Soedan bereiken akkoord

In april zette de legerleiding president Omar al-Bashir af na weken van volksprotesten. Al-Bashir was zelf met een vergelijkbare zet aan de macht gekomen ongeveer dertig jaar geleden. Hij wordt momenteel vervolgd wegens corruptie.

Kort voor de mededeling had de militaire raad nog laten weten dat het als voorbereiding op verdere onderhandelingen met de oppositie 235 gevangenen van een rebellengroep had vrijgelaten. Volgens voorzitter Jamal Omar toonde deze maatregel aan dat de raad de vrede en stabiliteit in het land nastreeft. De oppositie had de vrijlating van de gevangenen geëist.