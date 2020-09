Miljardair die platzak wilde sterven is nu officieel ‘blut’ (en rolmodel voor andere miljardairs)

Het duurde een paar decennia, maar voormalig miljardair Chuck Feeney (89) heeft zijn fortuin er nu officieel doorheen gejaagd. Op ‘wat pensioengeld’ na. Niet met een uitbundig leven; hij heeft de 9 miljard dollar die hij ooit had, uitgegeven aan goede doelen. Zijn doel is daarmee bereikt en nu kan hij als gelukkig man sterven, schrijft Forbes .

De 89-jarige Amerikaan werd puissant rijk met de verkoop van aandelen van zijn bedrijf Duty Free Shoppers - de bekende vliegveldwinkels, met wereldwijd ruim 400 vestigingen. Hij kon niet genieten van zijn enorme vermogen en besloot te ‘geven tijdens het leven’. Je kunt het immers niet mee je graf in nemen, was zijn filosofie, en zo had hij controle over waar zijn geld naartoe ging en wat daar het resultaat van was.

,,We hebben een boel geleerd. We zouden achteraf sommige dingen anders doen, maar ik ben tevreden. Ik ben erg blij dat dit gelukt is terwijl ik nog leef”, zegt Feeney tegen het Amerikaanse zakentijdschrift. Hij hief deze week zijn filantropische organisatie op, waarmee hij anoniem voor miljarden aan steun gaf aan bijvoorbeeld de vredesonderhandelingen in Noord-Ierland en het moderniseren van Vietnams zorgsysteem. Op het hoogtepunt had hij tien kantoren over de hele wereld, met meer dan driehonderd medewerkers in dienst, die zijn geld doneerden aan verschillende liefdadigheidsprojecten.

‘Blut’

Helemaal blut is de Amerikaan overigens niet: in 2012 vertelde hij dat hij zo’n 2 miljoen achter de hand zou houden als pensioengeld. Hij leeft al tientallen jaren een sober leven, als van een monnik. Volgens Forbes heeft zijn appartement de uitstraling van een studentenkamer, vliegt hij altijd economy class en draagt hij zijn papieren bij zich in een papieren tas. Hij komt dan ook uit een simpel gezin: zijn moeder was verpleegkundige, zijn vader verzekeringsagent. Feeney was de eerste uit zijn familie die naar de universiteit ging. Zijn moeder bracht hem bij dat liefdadigheid belangrijk is.

Hij inspireerde met zijn acties collega-miljardairs als Bill Gates en Warren Buffet, die behoren tot de rijksten op aarde. ,,Ik kan ‘geven tijdens het leven’ alleen maar aanraden”, zegt Feeney. Buffet: ,,Hij is een groot voorbeeld. Wat hij doet in zijn leven, krijg ik vermoedelijk pas twaalf jaar na mijn dood voor elkaar.”

