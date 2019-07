Miljardair VS opgepakt voor uitbuiting meisjes

Als ambassa­deur mag je alles zeggen, maar alleen in het geheim

13:11 Het had eigenlijk geheim moeten blijven, maar nu weet iedereen wat de Britse ambassadeur vindt van het Witte Huis: ‘verdeeld’, ‘onvoorspelbaar’ en ‘klunzig’. In de VS blijft het stil. Ooit gingen hun eigen ambassadeurs namelijk ook los over buitenlandse leiders. Met een bijrol voor ‘Harry Potter’ Balkenende.