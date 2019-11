Miljoen euro aan hasj in Twingo met kinderen op achterbank: Belgische moeder (39) in problemen



Een 39-jarige vrouw uit Brussel zit sinds begin september in een Franse cel nadat politie voor maar liefst 111 kilogram aan hasj in haar wagen vond, goed voor een geschatte straatwaarde van ruim één miljoen euro. De vrouw was met haar drie kinderen op terugweg van vakantie in Marokko en de drugs bleken in een dubbele bodem van haar Renault Twingo te zitten. Haar familie gelooft echter dat ze in de val is gelokt, zo vertelt haar broer in de Waalse krant La Dernière Heure.