Miljoen mensen de straat op bij nieuwe protesten Chili

In de Chileense hoofdstad Santiago is vrijdag opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het regeringsbeleid van president Sebastián Piñera. Volgens gouverneur Karla Rubilar van Santiago waren er bijna een miljoen mensen op de been. Daarmee is het de grootste demonstratie sinds er drie weken geleden straatprotesten uitbraken.

De manifestatie verliep grotendeels vreedzaam. Vorige week kwam het tot grote ongeregeldheden bij demonstraties, nadat president Piñera een verhoging van het tarief van het openbaar vervoer had aangekondigd. Demonstranten en ordetroepen leverden felle slagen, waarna de Piñera de noodtoestand en een avondklok afkondigde en het leger de straat op stuurde. Bij de ongeregeldheden kwamen tot nu toe 19 mensen om het leven en raakten honderden mensen gewond. Zo’n 7000 mensen zijn opgepakt.

Demonstranten zwaaiden vrijdag met nationale vlaggen, bliezen op fluiten en hoorns en hielden spandoeken omhoog met teksten waarmee de regering wordt opgedragen politieke en sociale hervormingen door te voeren. De betogers vulden het plein Plaza Italia in het centrum van de hoofdstad en de straten tot ver in de omgeving.

,,Chili beleeft vandaag een historische dag. De regio speelt de hoofdrol in een vreedzame mars van bijna een miljoen mensen die de droom van een nieuw Chili vertegenwoordigen’’, schreef gouverneur Karla Rubilar op Twitter. ,,Ons land heeft meer dialoog en vreedzame marsen nodig!’’

Piñera verklaarde na de betoging van vrijdag in Santiago dat ,,de massale, blije en vreedzame optocht, waar de Chilenen een eerlijker en meer solidair Chili vragen, de wegen opent naar hoop’’. ,,We hebben allemaal de boodschap gehoord. We zijn allemaal veranderd, met eenheid en de hulp van God kunnen we de weg inslaan naar een beter Chili voor iedereen.’’

Congres ontruimd

Ook in diverse andere steden in het land gingen mensen de straat op. In de havenstad Valparaiso kwam het tot ongeregeldheden tussen demonstranten en de oproerpolitie. De politie trad op met traangas. Het Chileense Congres, dat in de stad is gevestigd, moest worden ontruimd toen betogers zich een weg naar binnen wilden banen.

De protesten in Chili begonnen naar aanleiding van de verhoging (van zo’n vier eurocent) van de tarieven voor het openbaar vervoer, maar zijn sindsdien uitgegroeid tot een beweging die pleit voor vermindering van de sociale ongelijkheid in het land. President Piñera blies de ov-verhoging vorige week af, maar de onvrede en betogingen in het land zijn daarmee niet afgenomen.