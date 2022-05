Miljoenen ingezameld voor kinderen die moeder verloren in bloedbad op school en vader aan hartaanval

texasAl meer dan 2,6 miljoen dollar (ruim 2,4 miljoen euro) is opgehaald voor de kinderen van Irma Garcia, een van de juffen die is omgekomen in het bloedbad op een school in Uvalde, Texas. Twee dagen later stierf haar man Joe aan een hartaanval. Het stel liet vier kinderen achter.

Het doel van de actie was om 10.000 euro op te halen voor de vier kinderen, twee jongens en twee meisjes van 13 tot 23 jaar oud ‘voor verschillende uitgaven’. Vanochtend waren er al 48.500 donaties gedaan, van in totaal ruim 2,6 miljoen dollar.

‘Irma was een echtgenote, een moeder van vier kinderen, een neef, een zus, een dochter, een tante en een geweldig persoon. Ze zou letterlijk alles voor iedereen doen... zonder vragen te stellen’, schreef Debra Austin, haar nicht, op de GoFundMe-campagne die ze heeft gemaakt. ‘Ze hield van haar leerlingen en stierf toen ze ze probeerde te beschermen.’

Irma Garcia was een van de twee docenten die samen met negentien leerlingen omkwam door het vuurwapengeweld van de 18-jarige Salvador Ramos. Garcia werd gevonden door agenten met kinderen in haar armen, vertelde haar neef John Martinez aan The New York Times. ,,Ze offerde zichzelf op om de kinderen in haar klas te beschermen. Ze was een held.”

Haar man Joe stierf twee dagen later aan een hartaanval. ‘Ik geloof echt dat Joe stierf aan een gebroken hart, en dat het verlies van de liefde van zijn leven van meer dan 25 jaar te veel was om te dragen’, schreef Austin in een update van haar inzamelingsactie na Joe’s dood. Irma en Joe waren al sinds hun middelbareschooltijd bij elkaar.

Onderzoek

Ramos barricadeerde zichzelf vorige week dinsdag in de Robb Elementary School in het lokaal van de vierdeklassers (9- en 10-jarigen) met een semiautomatisch geweer van het type AR-15. Hij had een paar dagen eerder, kort na zijn 18de verjaardag, legaal twee van dergelijke geweren gekocht. De politie was weliswaar snel ter plaatste, maar greep pas na meer dan veertig minuten in. Er wordt nu een onderzoek ingesteld na het optreden van de agenten.

Gisteren woonde de Amerikaanse president Joe Biden een kerkdienst bij met de nabestaanden van de slachtoffers. Bij vertrek riepen omstanders op om ‘iets te doen’ tegen het vuurwapengeweld. Hij beloofde actie te ondernemen.

