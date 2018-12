Miljoenen Turkse moslims negeren religieus verbod op loterij

Het legendarische kantoor is vernoemd naar Melek Nimet Özden, algemeen bekend als Nimet Abla. In 1928 begon ze met het kopen en verkopen van lootjes van de staatsloterij. Drie jaar later won ze zelf de hoofdprijs in oudejaarsloterij. Ze werd een nationaal symbool van geluk. Als slimme zakenvrouw maakte ze veel reclame voor haar kiosk en werd haar merknaam synoniem met het kopen van geluk.



Uiteraard zijn er op deze magische plek vaker winnaars dan elders, want één op de tien loten die in Turkije wordt verkocht, is hier over de toonbank gegaan. De lootjes worden van 6 uur ‘s ochtends tot 11 uur ‘s avonds verkocht, ook aan dames die met hun religieuze hoofddoek willen laten zien dat ze vrome, praktiserende moslims zijn.



Hoewel de regeringspartij van president Erdogan er de afgelopen 16 jaar alles aan heeft gedaan om de Turken via het onderwijs en de media meer religieuze normen en waarden bij te brengen, is de staatsloterij, noch het gokken op paardenraces en voetbalwedstrijden, niet in de ban gedaan.