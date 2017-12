Miljoenen verkwanseld rondom begrafenis Nelson Mandela

Het geld, zo'n 300 miljoen rand (bijna 19 miljoen euro) was beschikbaar gekomen uit een ontwikkelingsfonds om te helpen met de kosten rondom de begrafenis. In 2014, een paar maanden na de begrafenis van Mandela, die overleed op 95-jarige leeftijd, deden er al geruchten de ronde dat het geld niet aan de juiste doelen was uitgegeven. Nu, bijna vier jaar na dato, heeft Busi Mkhwebane, de 'Nationale Ombudsman' van Zuid-Afrika, president Jacob Zuma gevraagd de aanklacht door te zetten.

In een 300-pagina's tellend rapport wordt beschreven hoe de overheidsvertegenwoordigers geld oppotten, regels negeerden en kosten opbliezen. Mkhwebane beschrijft de misstanden rondom het uitgeven van publiek geld als 'heel eng' en 'verschrikkelijk'. ,,Hoe kun je 350 rand voor een t-shirt in rekening brengen?'', spreekt ze zich uit in de Zuid-Afrikaanse krant Mail & Guardian. ,,Waar is je geweten als je de staat zoveel geld vraagt voor een t-shirt?''