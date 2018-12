‘Mini-Merkel’ nieuwe leider Duitse CDU

Annegret Kramp-Karrenbauer is de nieuwe leider van de Duitse christendemocraten. Er waren twee stemrondes voor nodig om Friedrich Merz te verslaan. Kramp is de opvolger van Angela Merkel en een belangrijke kandidaat om de volgende bondskanselier te worden.

Het was spannend in Hamburg, waar 1.001 CDU-gedelegeerden bij elkaar waren gekomen om een nieuwe voorzitter te kiezen. Er was van tevoren niet een grote favoriet, al bleven Annegret Kamp-Karrenbauer en Friedrich Merz hun jonge partijgenoot Jens Spahn duidelijk voor in de peilingen.

Het ging dus tussen Kamp-Karrenbauer en Merz, de ‘mini-Merkel’ en de ‘anti-Merkel’, tussen de ervaren, een beetje saaie vrouw van het midden en de provocatieve conservatief. De originele Angela Merkel, die vandaag voor de laatste keer als voorzitter haar partij toesprak, had duidelijk een voorkeur voor de eerste.

Geen vuurwerk

Om de twijfelaars over de streep te trekken, en dat waren er nogal wat, mocht elke kandidaat 20 minuten lang de zaal toespreken. Wie een uur lang vuurwerk had verwacht, kwam bedrogen uit. Alle drie kwamen wat stroef op gang, herhaalden standpunten die al bekend waren en oogstten op de juiste momenten applaus; soms plichtmatig, soms welgemeend en enthousiast.

Kamp-Karrenbauer en Merz, de twee tegenpolen, deden vooral hun best om te benadrukken dat de eenheid in hun partij hen na aan het hart ligt. Ook Merkel had in haar emotionele rede opgeroepen tot verzoening. De tweedracht heeft ‘de partij veel schade toegebracht’, zei ze.

Agressief

Die tweedracht werd meteen duidelijk in het verloop van de stemming. Na de eerste ronde leidde Kamp-Karrenbauer met 450 tegen 392 stemmen voor Merz (de winnaar moest boven de 500 eindigen). Spahn bleef steken op 157. Het geeft aan hoe verdeeld de CDU is over de koers en het gezicht van de partij. Kamp-Karrenbauer heeft het over ‘moed’, ‘verzoenen’ en ‘verenigen’, waar Merz een veel agressiever benadering kiest. Hij vindt bijvoorbeeld de opkomst van de rechtse populisten ‘onverdraaglijk’, maar geeft tegelijkertijd aan dat hij de sociaaldemocraten en de Groenen als de ‘belangrijkste retorische tegenstanders’ ziet: ,,Onze vrijheid staat onder druk door linkse moralisten, rechtse radicalen en religieuze fundamentalisten.’’