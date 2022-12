Minimaal 19 doden bij brand Cambodjaans casinohotel, nieuwjaarsversiering mogelijk oorzaak

Een enorme brand in een casinohotel in de Cambodjaanse grensplaats Poipet, die twaalf uur duurde, heeft minimaal negentien levens gekost. Autoriteiten melden daarnaast tientallen gewonden. De lichamen van de slachtoffers, afkomstig uit tal van Aziatische landen, worden in een boeddhistische tempel verzameld.

Vermoedelijk loopt het aantal doden verder op, want het is reddingswerkers nog niet gelukt om alle delen van het complex te bereiken. Ook zouden er nog slachtoffers onder brokstukken liggen. Ruim honderd mensen zijn naar ziekenhuizen overgebracht, waarvan de helft na controle naar huis mocht. Hoeveel mensen in het Grand Diamond City aanwezig waren, is niet duidelijk.

,,Ik denk niet dat er overlevenden zijn, vanwege de dikke rook’’, schat een reddingswerker in, in gesprek met persbureau AP. ,,Ook wij moeten echt de juiste uitrusting aantrekken voordat we naar binnen gaan, anders kunnen we daar totaal niet ademen.’’

De brand ontstond tegen middernacht. Op sociale media werden beelden gedeeld waarop te zien was dat een persoon van een hooggelegen verdieping uit het brandende gebouw sprong en anderen aan de rand van de vlammenzee op een dak op hulp wachtten. Omstanders schreeuwen: ,,O, red hen alsjeblieft!’’

,,De brand was enorm en woedde in het casino, dus het was lastig voor onze waterkanonnen om het vuur te bereiken’’, vertelt een brandweerman in een video die door het lokale korps online is geplaatst. Uit een eerste onderzoek is gebleken dat de brand mogelijk is ontstaan door een grote hoeveelheid nieuwjaarsversieringen in het casino. Die gebruiken meer elektriciteit, waardoor draden overbelast kunnen raken en in brand kunnen vliegen.

De reeds geïdentificeerde slachtoffers komen uit Thailand, China, Maleisië, Vietnam en Cambodja. Poipet is een drukke stad aan de grens tussen Cambodja en Thailand, waar gokken verboden is. Om die reden zijn in Poipet tal van grote casino's gevestigd.

