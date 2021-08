‘Minister die klimaattop VK organiseert, vloog naar dertig landen in zeven maanden’

Ondanks de coronamaatregelen en strenge reisbeperkingen slaagde Sharma erin naar dertig landen te vliegen en zo ruim 320.000 kilometer af te leggen. Volgens de analyse, waar ook de Britse krant The Guardian over bericht, vloog Sharma het equivalent van acht keer de omtrek van de aarde.

Bij terugkomst in Groot-Brittannië hoefde de minister geen enkele keer in quarantaine, ondanks het feit dat zeker zes van de landen die hij bezocht van de Britse autoriteiten een rode kleur hadden gekregen. Reizigers uit deze landen moeten bij aankomst in Engeland verplicht tien dagen in quarantaine in een hotel, maar omdat Sharma zich als politicus voor het land inzet, was voor hem een uitzondering gemaakt.