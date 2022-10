Minister Hoekstra: Reisadvies voor heel Iran op rood

Schieten op burgers

Volgens Amnesty International hebben de Iraanse veiligheidsdiensten in de afgelopen dagen in de stad Zahedan ten minste 82 mensen gedood. Dat gebeurde bij een protest na het vrijdaggebed op 30 september. De protesten in Zahedan volgden weer op het nieuws over de verkrachting van een 15-jarig meisje door een politiecommissaris. Volgens lokale religieuze leiders is er toen op ongewapende burgers geschoten. De president heeft een onderzoek ingesteld.