Minneapolis beleeft derde relnacht na dood zwarte arrestant: politiebureau in brand gestoken

Ongeloof­lijk toeval: vermiste man na 2 jaar herenigd met gezin dankzij TikTok

28 mei Een man uit India is door een ongelooflijk toeval weer met zijn gezin herenigd na een vermissing van ruim twee jaar. De vader van vijf kinderen raakte door een trieste samenloop van omstandigheden de weg naar huis kwijt en kwam bijna 2000 kilometer verderop terecht. Geheel per toeval werd de man herkend op een filmpje uitgezonden op video-app Tiktok. ,,We barsten allebei in tranen uit toen we elkaar voor het eerst zagen.”