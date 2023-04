Minneapolis schikt zaken rond agent die George Floyd vermoordde

Laatste twee lichamen gevonden onder puin wooncom­plex Marseille, dodental op acht

De hoop op overlevenden in het ingestorte wooncomplex in Marseille is vervlogen. Reddingswerkers hebben in het puin de lichamen van de laatste twee vermiste bewoners gevonden. Daarmee komt het dodental op acht. Alle slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd