Minstens acht doden bij drie schietincidenten in Atlanta

‘Superver­kie­zings­jaar’ van start in Duitsland: rekenen de deelstaat­kie­zers af met Merkels CDU?

14 maart In twee deelstaten in het zuidwesten van Duitsland vinden vandaag verkiezingen plaats. Grote vraag daarbij is natuurlijk welke partij er gaat winnen, maar ook in hoeverre de CDU van bondskanselier Merkel wordt afgestraft voor het mondkapjesschandaal binnen haar partij en voor het coronabeleid.