Minstens acht doden door hevige sneeuwval Japan, en er komt nog meer sneeuw aan

De slachtoffers vielen in de prefecturen Toyama, Niigata en Fukui, in de regio aan de Japanse Zee. Sommige mensen kwamen om toen ze sneeuw aan het verwijderen waren, een oudere man stierf nadat zijn wagen bedolven was geraakt onder de sneeuw. Tienduizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit, meldt de Britse omroep BBC. Tal van vluchten werden afgelast.

Record

De hevige sneeuwval, het resultaat van een extreem koudefront dat het land al dagen in zijn greep houdt, leidt ook tot chaos op de weg. Honderden wagens stonden enige tijd vast op snelwegen.



Volgens het Japan Meteorological Agency viel er zaterdag in 24 uur tijd meer dan 1 meter sneeuw in Joetsu, Niigata. In Sakata, Yamagata viel in diezelfde tijd 45 centimeter sneeuw. Dat zijn recordhoeveelheden. En ook de komende dagen blijft het sneeuwen in de regio. De autoriteiten waarschuwen voor verkeershinder, sneeuw die van daken valt en lawines aan de kust.

Spanje

Ook een groot deel van Spanje is bedekt met een ongebruikelijke hoeveelheid sneeuw. Vanwege de hevige sneeuwval is in zes Spaanse provincies code rood afgekondigd. Op ruim vierhonderd wegen strandden tientallen automobilisten en vluchten van en naar de Spaanse hoofdstad Madrid zijn geannuleerd.

Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn zeker vier mensen om het leven gekomen als gevolg van storm Filomena, die naast sneeuw en lage temperaturen ook rukwinden en regen veroorzaakt.

