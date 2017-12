Minstens twaalf doden door busongeluk met cruisegangers in Mexico

Zakkenroller steelt 53 mobieltjes en verstopt ze in superstrak badpak

20:34 Een Britse rechter heeft een 22-jarige zakkenroller uit Roemenië veroordeeld tot drie jaar celstraf, omdat hij medio november tijdens een popconcert in Birmingham op slinkse wijze 53 mobiele telefoons stal. Alin Marin had voor zijn rooftocht een extreem strak badpak aangetrokken waar hij de gsm's in kon schuiven.