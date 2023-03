Minstens veertien doden bij aardbeving in Ecuador en Peru

met video Duiker ademt één keer diep in en laat zich 52 meter zakken in bevroren meer

Een Tsjechische freediver heeft een nieuw wereldrecord gebroken in Zwitserland. Hij ademde één keer diep in en liet zich vervolgens, met alleen een zwembroek aan, 52 meter diep zakken in een bevroren meer in Zwitserland. Genoeg voor een record in het Guinness World Records-boek.