Minstens vijf doden na treinongeluk met truck in Hongarije

Volgens een politiewoordvoerder zaten de vijf omgekomen slachtoffers in de truck. Zowel in de trein als in de vrachtwagen, die geregistreerd staat in Hongarije en lokale werknemers vervoerde, vielen diverse gewonden. Volgens de Hongaarse spoorwegen was de trein op weg van Kiskunfelegyhaa naar Hodmezvosarhely en zaten er 22 passagiers in de ontspoorde wagon. Tien treinreizigers raakten gewond, van wie twee ernstig.