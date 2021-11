Minstens vijf doden na zware storm in Turkije

Tiener (14) in Liverpool verdacht van moord op 12-jarig meisje

De Britse politie heeft een 14-jarige jongen opgepakt die wordt verdacht van de steekpartij waarbij een 12-jarig meisje omkwam in het centrum van Liverpool. Het meisje, Ava White, was donderdagavond met vrienden in de stad om naar het traditionele aansteken van de kerstverlichting in de stad te kijken toen ze met een mes werd aangevallen.

29 november