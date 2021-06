Misbruikschandaal Keulen: Nederlandse bisschop klaar met onderzoek, nieuwe verdenking

De Rotterdamse bisschop Hans van den Hende en zijn confrater Anders Arborelius van Stockholm hebben hun onderzoek afgerond naar fouten bij de afhandeling van misbruikzaken in het bisdom Keulen. Ze leggen hun bevindingen vast in een vertrouwelijk rapport voor paus Franciscus. Hij gelastte hen met het onderzoek vanwege de vertrouwenscrisis in Duitslands grootste bisdom.

De Nederlandse en Zweedse bisschop begonnen vorige week dinsdag aan hun onderzoek, dat naar verwachting twee weken zou duren. De klus was blijkbaar eerder geklaard, want de pauselijke onderzoekers verlieten het bisdom vandaag. ,,Ze zullen de verkregen informatie ter beschikking stellen aan de paus”, verklaarde een woordvoerster van het bisdom Rotterdam tegenover Duitse media.

De ‘apostolische visitatoren’, zoals de onderzoekers officieel heten, spraken als eerste met enkele misbruikslachtoffers. ,,Er volgden ontmoetingen met leken en vertegenwoordigers van verschillende parochieraden, maar ook met priesters en bisschoppen”, aldus de woordvoerster. De twee bisschoppen spraken ook met kardinaal Rainer Maria Woelki, de leider van het bisdom.

Paus Franciscus gaf de Nederlandse en Zweedse bisschop de opdracht mogelijke fouten van de Keulse kardinaal te onderzoeken. Hij ligt onder vuur vanwege zijn optreden bij misbruikzaken. In het bisdom zijn tussen 1975 en 2018 ruim 300 kinderen seksueel misbruikt door ruim 200 mogelijke verdachten, zo bleek in maart uit een onderzoek onder leiding van een strafrechtadvocaat. Het verslag pleitte de kardinaal vrij, maar beschuldigde een tiental geestelijken van fouten bij de afhandeling van misbruikzaken.

Onder vuur

De aartsbisschop en kardinaal ligt nu onder vuur vanwege zijn handelswijze bij twee van de in het rapport beschuldigde geestelijken. Woelki benoemde een van hen in 2017 tot plaatsvervangend deken van de Sint Margareta-parochie in Düsseldorf ondanks beschuldigingen van aanranding.

Bij de andere priester, die inmiddels is overleden en in dezelfde parochie werkte, verzuimde Woelki bij zijn aantreden in 2015 een voorlopig kerkelijk onderzoek in te stellen naar beschuldigingen van ernstig seksueel misbruik. De kardinaal meldde het evenmin aan Rome en rechtvaardigde de gang van zaken later door te wijzen op de ‘vergevorderde dementie’ van de voormalige priester, waardoor hij niet kon worden ondervraagd.

Misbruikslachtoffers voelen zich daarom niet serieus genomen door Woelki. Dekens van veertien van de vijftien afdelingen in de steden en districten binnen het aartsbisdom verzochten de kardinaal eind mei schriftelijk om ‘persoonlijke consequenties’ te trekken uit het misbruikschandaal en de aantijgingen tegen hem. Volgens de afdelingshoofden heeft de vertrouwenscrisis in het aartsbisdom, met honderden katholieken die zich laten uitschrijven, een dieptepunt bereikt en kan het zo niet verder.

De Keulse kardinaal Rainer Maria Woelki bij zijn aankomst voor een mis in de Sint-Margaretakerk in Düsseldorf, vorige week woensdag.

Nieuwe verdenking

Het bisdom Keulen onderzoekt intussen een nieuwe melding van seksueel misbruik. Het gaat om een inmiddels overleden pastoor uit de parochiegemeenschap Odenthal/Altenberg bij Keulen. Hij zou begin jaren negentig een minderjarige hebben misbruikt. ‘Tot dusver zijn er geen verdere aanklachten tegen de beschuldigde predikant geweest’, leest het op de website van het bisdom. Dat lanceerde naar eigen zeggen een oproep in de parochiegemeenschap en het Rheinisch-Bergische district waar de geestelijke van 1976 tot en met 2009 werkte.

‘Ook al is opheldering van zulke zaken bij overleden verdachten slechts in enkele zeldzame gevallen mogelijk, dan nog is het aartsbisdom Keulen tegenover de slachtoffers verplicht elke aanwijzing na te gaan. Het aartsbisdom neemt elk geval of vermoeden van seksueel misbruik en seksueel geweld zeer serieus en wil elk slachtoffer de nodige hulp en ondersteuning bieden. Slechts met concrete aanwijzingen kan een (vermoedelijke) zaak worden opgevolgd’, aldus de website. Het bisdom vraagt slachtoffers en/of getuigen met klem contact op te nemen met twee externe contactpersonen.