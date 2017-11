Mishandeling op kinderdagverblijf zorgt voor grote onrust bij Chinese ouders

Het moederbedrijf achter de opvang, RYB Education, runt meer dan duizend kinderdagverblijven in heel China. De beursgenoteerde onderneming telt zo'n 4.000 medewerkers. RYB Education heeft excuses aangeboden en volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd. Volgens de NOS is dit geval de derde grote misbruikzaak in korte tijd. De opvangsector is ‘booming’ en investeerders verdienen er veel geld aan. Na de berichten dook de koers van het bedrijf fors omlaag.



Het toezicht op de kinderdagverblijven zou niet toereikend zijn. De begeleiders krijgen daarnaast slecht betaald, zijn onervaren, afkomstig uit het buitenland en studeren in veel gevallen nog. Medewerkers worden slechts gescreend, met excessen tot gevolg. De overheid is niet blij met de negatieve aandacht en heeft via de staatsmedia opgeroepen even niet meer over het misbruik te berichten. Berichten op social media zouden zijn geblokkeerd.