Miss Turkije verliest titel door tweet dag na verkiezing

Het organiserend comité noemde de controversiële tweet onaanvaardbaar en onverenigbaar met het doel om het beeld van Turkije in de wereld te bevorderen.



Volgens de krant 'Sözcü' had Esen precies een jaar na de couppoging geschreven: ,,Ik heb deze ochtend mijn periode gehad, om de martelarendag van 15 juli te vieren. Ik vier de dag door te bloeden voor onze martelaren.''



De organisatie liet vandaag weten na een grondig onderzoek tot de conclusie te zijn gekomen dat het Twitter-bericht daadwerkelijk afkomstig is van de 18-jarige Esen. De bij de Miss-verkiezing tweede geplaatste Asli Sümen is nu de titel toegekend.



Bij de poging tot staatsgreep tegen president Recep Tayyip Erdogan zijn op 15 juli 2016 volgens officiële cijfers ongeveer 250 mensen gedood in Turkije.