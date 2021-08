Misschien wel dé foto van het jaar: 640 Afghanen op de vlucht in Amerikaans militair toestel

video Yaser en Jawid wanhopig over situatie in vaderland Afghanis­tan: ‘Vrouwen worden slaven van de Taliban’

16:30 Wanhopig zijn ze over de toestand in hun vaderland Afghanistan. Yaser en Jawid, de twee vrienden die een supermarkt runnen in Bilthoven. ,,Vrouwen mogen niet meer naar school of naar de universiteit. Moderne winkels zijn gesloten. Het internet wordt platgelegd. We horen gruwelijke verhalen over vrouwen die als slaven worden misbruikt door de Taliban. Ons land wordt erger dan Noord-Korea.”