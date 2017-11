Mnangagwa als president van Zimbabwe geïnstalleerd

Emmerson Mnangagwa is vandaag in het nationale stadion van Zimbabwe geïnstalleerd als nieuwe president van het land. Hij volgt Robert Mugabe (93) op, die 37 jaar lang aan de macht was.

Mnangagwa was een van de trouwste medewerkers van Mugabe tot hij eerder deze maand als vicepresident werd ontslagen. Dat leidde tot een coup waardoor Mnangagwa nu aan de macht komt.



Mnangagwa is circa twintig jaar jonger dan zijn voorganger en heeft beloofd met democratische hervormingen te beginnen en de economie weer op te bouwen. In beginsel leidt hij het land tot de volgende verkiezingen die in september 2018 op het programma staan.



De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma zei in zijn felicitaties dat hij hoopt dat Mnangagwa Zimbabwe door de overgangsperiode loodst. Zuma was volgens Zimbabwaanse media niet zelf bij de inauguratie. Wel aanwezig waren tienduizenden aanhangers van de regeringspartij ZANU en de presidenten van de buurlanden Botswana (Ian Khama) en Zambia ( Edgar Lungo). Mugabe was zoals verwacht niet van de partij.

Armoede

Mnangagwa is de derde president van Zimbabwe dat eerder Rhodesië heette en waar de blanke minderheid in 1965 een eigen staat uitriep die het tot 1979 uithield. Sinds Mugabe in 1980 aan de macht kwam, is het land geplaagd door economisch wanbeleid. De verwoesting van de lucratieve landbouwsector die door blanken werd gedomineerd, de deelname aan oorlogen in Congo en het voortdurend lenen en drukken van geld ruïneerden het land.



In 2008 bereikte de inflatie er een wereldrecord (231.000.000 procent) en werd de nationale munt opgeheven. Naar schatting een kwart van de bevolking is nu aangewezen op voedselhulp en bijna driekwart leeft in bittere armoede.



Coup

Volledig scherm Ignatius Chombo. © REUTERS Bij de coup is niet altijd even zachtzinnig omgegaan met voormalige bewindslieden. Zo ligt de voormalige minister van Financiën van Zimbabwe, Ignatius Chombo, in het ziekenhuis na te zijn mishandeld door militairen. Dit stelt Chombo's advocaat. De bewindsman was een bondgenoot van Grace Mugabe, de echtgenote van de 14 november aan de kant gezette president Robert Mugabe.



Het leger zette Mugabe af omdat Grace zijn opvolger leek te gaan worden. Dat viel slecht bij de militairen en de regeringspartij ZANU. Toen het leger afgelopen week feitelijk een staatsgreep pleegde, werd Chombo onmiddellijk in zijn huis gearresteerd. Daarbij is volgens Zuid-Afrikaanse en Zimbabwaanse media een vuurgevecht geweest tussen militairen en lijfwachten, van wie er zeker een is omgekomen.

